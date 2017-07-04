Sorgun’da gurbetçiler şöleni düzenlenecek

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan ’Gurbetçiler Şöleni’ için hazırlıklar devam ediyor. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, şölenin 20-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirterek,"Halka açık olarak yapılacak gurbetçiler şöleninin ilk gününde tarihi Kırkpınar başpehlivanları boy gösterecek. Şölenin ikinci gününde ise ünlü sanatçı Alişan, Berna Başel ve Murat Balaban sahne alacak. Şölenlerin son gününde ise Erzincan cirit oyun müsabakaları yapılacak. Yurt dışında gece gündüz demeden çalışarak tatillerini Sorgun’da geçirmek için izin haklarını kullanan gurbetçi vatandaşlarımıza, bu şölenin bir moral olmasını istiyoruz. Tüm halkımızı şölenlere davet ediyorum" dedi.