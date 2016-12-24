Sorgun’da Halep için yardım kampanyası düzenlenecek

Yozgat’ın Sorgun Kaymakamlığı ile Sorgun Belediyesi Halep için yardım kampanyası düzenleyecek.

Kampanya öncesi Sorgun Kaymakamlığı Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Metin Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir ve STK temsilcileri katıldı.

Halep’te yaşayan Müslümanların büyük bir sıkıntı içerisinde olduklarını söyleyen Kaymakam Mustafa Altınpınar, “Kampanyada özellikle barbunya gibi konserve çeşitleri, dayanıklı tüketim malzemeleri, çadır, battaniye, kaban, bot, çocuk maması, çocuk bezi, dayanıklı süt ve buna benzer maddeleri kabul etmeyi düşünüyoruz. Bizler de bu soğuk kış günlerinde bombalardan kurtulup açlık, susuzluk ve soğuğun pençesine düşen sivil halka sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Bunun için bir yardım kampanyası düzenleyeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, Sorgun’un daha önce de Bayırbucak Türkmenleri için 10 tır yardımda bulunduğunu belirterek “Bugün burada bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri de ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirttiler. Kampanyamızda kullanılmış malzeme istemiyoruz. Kullanılmamış malzemelerle destek versinler ya da nakit yardımında bulunsunlar" diye konuştu.