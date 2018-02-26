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26 Şubat 2018 16:30

Sorgun’da halk günü toplantısı

Yozgat Valiliği tarafından, Sorgun Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda halk günü toplantısı düzenlendi.

Sorgun’da halk günü toplantısı

26 Şubat 2018 16:30


Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, daire müdürleri, belediye başkanları ve muhtarların katıldığı toplantıda İlçe ve köylerde yaşanılan, karşılaşılan sorun ve bu sorunlara ilişkin çözümler ortaya konuldu.


Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar toplantı sonrasında bu tür toplantıların sorunların tespiti ve çözümü açısından çok önemli olduğunu ve bu toplantıların daha sık yapılması gerektiğini belirtti.


Sorunlar çözümü, eksikliklerin giderilmesi, ulaşımdaki mesafenin kısaltılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve çözüme ilişkin süreçlerin hızlandırılmasıyla, kalkınma başlayacağını dile getiren Altınpınar, "Bu günkü toplantımızda muhtarlarımız, belediye başkanlarımız yaşadıkları, gördükleri sorunları ilgili kurum müdürlerine ilettiler. Kurum müdürlerimiz de sorunların çözümü noktasında neler yapılacağını dile getirdiler. Toplantımızın oldukça yararlı geçtiği kanısındayım. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.




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