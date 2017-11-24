Sorgun’da Öğretmenler Günü kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Kız İmam Hatip Okulu Müdür Vekili Hayati Aydın, mutlu bir toplum olmanın yolunun eğitimden geçtiğini ifade etti.Öğretmenlerin yanan bir mum misali çevresini aydınlatırken, kendisinin eridiğini söyleyen Aydın"Çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolu eğitimden geçer" dedi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler tarafından ’Öğretmen yemini’ edilmesinin ardından, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilen program, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi. Törene, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.