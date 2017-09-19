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19 Eylül 2017 13:50

Sorgun’da okul kantinleri denetlendi

YOZGAT (İHA) Yozgat’ın Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan ilköğretim ve liselerin kantinleri denetlendi.

Sorgun’da okul kantinleri denetlendi

19 Eylül 2017 13:50


Sorgun Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan ekip okulların kantinlerinde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, sağlık karneleri, gıda ürünleri ve hijyen açısından denetleme yapıldı. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, uygulamanın düzenli olarak yapıldığını belirterek " Yıl içerisinde çeşitli dönemlerde, ilköğretim ve liselerin kantinlerinde denetleme yapılmaktadır. Denetlemelerde öncelikle öğrencilerin satın aldığı gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve tezgâh koşulları açısından kontrolleri yapılmaktadır. Kantinlerde gazlı içecek satışı yasaklandığından bunların denetimi yapılmaktadır. Daha sonra da işyeri açma, kantin ruhsatı ve çalışanların sağlık karneleri denetlenmektedir´ dedi. Sorgun´da okullardaki tüm kantinlerin denetim programı içinde bulunduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, ´ Okullarımızdaki kantinlerde tespit ettiğimiz eksiklikler olduğunda bunları tutanak altına alıyoruz ve yasal işlem uyguluyoruz´ şeklinde konuştu.




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