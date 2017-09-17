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17 Eylül 2017 10:45

Sorgun’da piyasaya sahte para sürmek isteyen 4 kişi yakalandı

Yozgat’ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasaya sahte para sürdüğü iddiası ile dört kişi yakalandı.

Sorgun’da piyasaya sahte para sürmek isteyen 4 kişi yakalandı

17 Eylül 2017 10:45


Edinilen bilgilere göre, Sorgun Yenidoğan Mahallesinde bulunan bir markete müşteri gibi gelen şahıs, market sahibinden sigara aldıktan sonra sahte para vererek olay yerinden uzaklaştı. Bir müddet sonra paranın sahte olduğunu anlayan market sahibi olayı Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, işyeri güvenlik kameralarını inceledikten sonra şahısların, İstanbul plakalı araç ile olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.


Asayiş Büro ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucunda aracın İstanbul’dan kiralandığı belirlendi. CPS kayıtları incelemeye alınan araç Ankara Elmadağ ilçesinde görevli ekiplerce durduruldu. Araç içerisinde yapılan incelemelerde 1 adet 200 TL sahte banknot, bin 350 TL bozulmuş para ve bunun yanı sıra 16 adet paketi henüz açılmamış sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A, T.Y., K.Ç., F.K. isimli şahıslar burada yapılan sorgulamaların ardından savcılık izni ile Sorgun’a getirildi. Yapılan sorgulamaların ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.




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