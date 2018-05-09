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09 Mayıs 2018 11:24

Sorgun’da silahlı kavga: 1 ölü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada silah kullanılınca bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

Sorgun’da silahlı kavga: 1 ölü

09 Mayıs 2018 11:24


Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat:21.00 sıralarında Sorgun şehirler otobüs terminali yakınlarında meydana geldi. Olayda; 52 yaşındaki Mevlüt Ü. İle 35 yaşındaki M.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y. üzerindeki tabanca ile Mevlüt Ü.’yü göğsünden yaraladı. Mevlüt Ü. çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat’a sevk edilen Mevlüt Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası emniyet güçleri M.Y. gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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