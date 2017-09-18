Sorgun’da tandır yangını

Edinilen bilgiye göre olay Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Caddesi üzerinde bulunan K. K.’ye ait evin tandırlığında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şiddetli esen rüzgar nedeniyle bir anda artan alevlere anında müdahale ettiler. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik bir çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, tandırlıkta bulunan ekmek ve bazı yiyecekler mahalle sakinleri tarafından yangından kurtarılarak, başka yere taşındı.