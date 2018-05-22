Fuarın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci,"En iyi öğrenme şekli yaparak ve yaşayarak öğrenme şeklidir. Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilinç-sel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren akademik, sosyal ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir." dedi.

Her branşta hazırlanan projelerle birlikte Proje Öğretmeni Yeter Ülker ve öğrencilerin el emeği ürünlerinden oluşan ’Muzdan piyano’ projesi sergisi de yoğun ilgi gördü.