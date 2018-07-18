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18 Temmuz 2018 11:20

Sorgun’da uyuşturucu operasyonu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 296 gram kenevir tohumu ve 16 kök hint keneviri ele geçirildi.

Sorgun’da uyuşturucu operasyonu

18 Temmuz 2018 11:20


Edinilen bilgilere göre aldığı ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Sorgun’a bağlı Mükremin mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan M.C.B.’nin kenevir yetiştirdiği şüphesi ile aynı mahallenin Yılanlı mevkinde kaldığı evin çatı bölümünde ve evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada saksı içerisinde ekilmiş hint keneviri bulundu. Ayrıca evde 296 gram kenevir tohumu ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.B. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şahsın terör ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenildi.




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