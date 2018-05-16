Sorgun’da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yapıldığını ve ramazan ayına girilmesiyle daha da özen gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti; “Halkımızın sağlığını korumak için fırınlarda rutin olarak zabıta ekiplerimiz denetimler gerçekleştiriyor. Hemşerilerimizin talepleri ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için de, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanıyor.”

Zabıta denetim ekipleri tarafından ilçe de bulunan imalathane, fırınlarda genel temizlik, imalatlarda kullanılan ürünlerinde son kullanma tarihi ve gramaj denetimlerinde hassas olduklarını dile getiren Başkan Gürbüz, yapılan denetimlerde kurallara uymayan imalathane, fırın ve lokantalara gerekli uyarıyı yapıp, halkın salığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade ederek denetimlerin devam edeceği belirtti.