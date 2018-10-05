Sürücülere kışlık bakım uyarısı

Yozgat'ta oto tamir ve bakım ustası Yüksel Kıymazaslan, sürücülerin mutlaka kışlık bakım yaptırması gerektiğini aksi takdirde aracın motorunda ciddi sorunların yaşanabileceğini söyledi.

Yozgat 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi esnaflarından oto tamir ve bakım ustası Yüksel Kıymazaslan, kış aylarına yaklaşılan bu günlerde sürücüleri, araçlarının kışlık bakımını bir an önce yaptırmaları konusunda uyardı. Araçlarının kışlık bakımlarını ihmal eden araç sahiplerinin, kış şartlarında araçlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle ağır faturalarla karşılaşabileceklerini ifade etti.

Kıymazaslan, kışlık bakımda araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatı, silecekleri, akü ve lastiklerin kontrol edilmesinin sürücüler açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kıymazaslan, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçlarının kış bakımını yaptırmaya birçok sürücünün geldiğini söyleyerek,"Bizler kış şartlarına göre arabaların bakımlarını yapıyoruz. Kışın özellikle sürücülere maddi bir külfet getirebilecek nedenleri en aza indirebilmek için araçlara bakım yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi antifriz. Aracın motoru donmasın diye saf su yerine antifriz koyuyoruz. Eğer araçta sadece saf su olursa donma oluyor, donma olduğu zamanda birtakım sorunları beraberinde getiriyor. Bu durumda kişiye külfet olarak çıkıyor" dedi.