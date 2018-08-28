TANAP’tan Sorgun Kaymakamlığı’na araç takviyesi

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırımlar programı kapsamında finanse edilen ve kaymakamlık proje ekibi tarafından hazırlanan ’Çevre Kirliliğine Son Pırıl Pırıl Sorgun’ projesinin TANAP tarafından kabul edildiğini ifade ederek,"Proje ekibimiz tarafından hazırlanan proje çerçevesinde kaymakamlığımıza 2 adet çöp kamyonu ile 500 adet çöp konteynırı verildi. Yeni araçlarımız ve konteynırlar ile köylerimizde çöplerin toplanması sorunu çözüme kavuşturulmuş, daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre oluşturulmasına katkı sağlanmış olunacak" dedi.

Altınpınar, kaymakamlık proje ekibi tarafından hazırlanan 6 ayrı projenin TANAP tarafından kabul edildiğini, TANAP -Seıp tarafından finanse edilen bu projelerle ilçeye sağlanan diğer hizmetlere de değinerek şu bilgileri verdi:

"Bu projelerden biri ile Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneğine yedi adet tekerlekli sandalyesi alımı gerçekleştirilmiş, Agahefendi İlkokuluna STEM sınıfı kurulmuş, Şehit Önder Muratoğlu İlkokuluna zeka oyunları sınıfı ve spor salonu yapılmıştır. Ayrıca Yunus Emre ilkokuluna yemekhane tadilatı ve kütüphane kurulumu gerçekleştirilmiş, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesine biyoloji laboratuarı kurulmuş. Şehit Hamza Uludağ Anaokuluna bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Bu projelerle ilçemize yaklaşık bir milyon 600 bin liralık hibe alınmıştır."

Muhtarlar Derneği Başkanı Selahattin Kılıç ise bundan böyle köylerin daha temiz bir çevreye kavuşacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek araçların ve konteynırların alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.