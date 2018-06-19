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19 Haziran 2018 18:36

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları Sorgun Er Meydanında Boy Gösterdiler

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları Sorgun Er Meydanında Boy Gösterdiler

19 Haziran 2018 18:36

Sorgun Aydınlıkevler Mahallesinde düzenlenen güreş müsabakalarına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu, Süleyman Sarı, Okan Acar, Kürşat Korkmaz, Ekrem Yavuz, Süleyman Aykırı, Hüseyin Demir, Ali Altun, Ali Yanıltma, Faruk Akkoyun, Serkan Serttürk, Ali Rıza Kaya ve Ramazan Bircan yanı sıra yaklaşık 100 güreşçi Sorgun Er Meydanında boy gösterdi. Bazı vatandaşlar müsabakalarda güreş tutan sporcular kadar heyecanlı oldukları görüldü.


Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, müsabakalar sırasında yaptığı konuşmada, şunları söyledi. “Heryıl geleneksel hale getirdiğimiz gurbetçiler şöleninin bu yıl 10’uncusunu yapıyoruz. Şölenlerin ilk günde siz değerli vatandaşlarımızın heyecanla izlediği güreş müsabakaları ile şölenimiz başladı. Bugün burayı şereflendiren çok kıymetli misafirler umarım memnun oluyorsunuzdur. Kırkpınar’ın en güzide pehlivanları burada hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.




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