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08 Mayıs 2018 16:20

Tekerlekli sandalyeler, Sorgun Engelli Basketbol Takımı’na güç katacak

Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının sandalye ihtiyaçlarının karşılanması için Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği tarafından Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ne (TANAP) sunulan ‘Sahada Engeller Ortadan Kalkıyor’ projesi kabul edildi.

Tekerlekli sandalyeler, Sorgun Engelli Basketbol Takımı’na güç katacak

08 Mayıs 2018 16:20


Oran Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından yazımı gerçekleştirilen ve TANAP’tan geçen ‘Sahada Engeller Ortadan Kalkıyor’ projesi sonunda yaklaşık 127 bin lira değerinde 5 tekerlekli sandalye, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği Tekerlekli Basketbol takımına kazandırılmış olacak.


Oran Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu proje detayları hakkında bilgiler verdi. Engelli sporcuları için bu projenin hayata tutunmak için umut olduğunu söyleyen Altınkuyu, engelli vatandaşların da bu desteklerle sosyal aktiviteler de bulunduklarına ve yaşama daha sıkı tutunduklarına vurgu yaptı.


Altınkuyu projenin kabul görmesinde emeği geçen başta Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Oran Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ile Yozgat YDO Uzmanı Yasin Zicin’e teşekkür etti.




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