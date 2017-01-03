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03 Ocak 2017 15:35

Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

03 Ocak 2017 15:35

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesine 9 araç daha katarak araç sayısını 25’e yükseltti ve araç filosunu güçlendirdi.
Yozgat Belediyesi, daha temiz bir yaşam alanı sağlanabilmesi adına yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna 9 araç desteği yaptı ve araç sayısını 25’e çıkardı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen araç tanıtım programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yeni dönem hizmet araçlarını hep birlikte hizmete koymuş olacağız. İnşallah Yozgat’ımız için hayırlı uğurlu olur. Temizlik filomuz epeyce eskimişti bu sene temizlikle ilgili hizmet alım ihalemizi yaparken temizlik filomuzu da yenilemeyi hedefledik. Çok şükür tamamı sıfır, değişik fonksiyonlara sahip olan 25 tane araçla Yozgat’ımızın daha temiz daha yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte gayret edeceğiz. Bu arada tabi 2 tanede çöp taksimiz var. Geçen sene bir taneydi bu sene iki tane oldu. Birisi sürekli mahallelerde dolaşacak, birisi de merkezde dolaşacak. Bu da Türkiye’de uygulaması tek olan bir uygulamadır. Bu da Yozgat için bir farklılıktır” dedi.
Başkan Arslan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Artık ben iddia ediyorum. Yozgat halen şu durumunda bile İç Anadolu’daki birçok ilden daha temiz vilayettir. Bundan sonra biz Çorum’u örnek almayacağız, Çorumlular Yozgat ne kadar temiz diyecek. Bundan ben eminim siz de emin olun. Biz belediye olarak temizleyeceğiz. Ama bunun karşılığında da Yozgatlı hemşerilerimizden her zaman beklentimiz oldu. Yozgat bizim evimiz, bu meydanlar caddeler, sokaklar bizim evimizin salonu. Nasıl ki evimizi temiz tutuyorsak Allah rızası için Yozgat’ı da kirletmeyelim. Bizim vazifemiz temizlemek Yozgatlı hemşerilerimizin vazifesi de kirletmemek. 25 tane aracımız Yozgat için hizmet edecek. Bu milli bir servettir Yozgat’ın servetidir. Araçlarımız Yozgat’a hayırlı olsun. Bütün hedefimiz Yozgat’ın daha yaşanılabilir bir şehir olmasıdır. Bütün amacımız bu yöndedir. Bu hedef doğrultusunda mesafe alıyoruz”
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise “Yozgat Belediyemizi temizlik hizmetleri adına yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Allah kazasız belasız çalışmalar versin. Belediyelerin en önemli görevleri şehri temizlemek, şehrin imarını yönlendirmektir. Yozgat’ta belediye ile birlikte çalışıyoruz. Birbirlerimizin noksanlarını tamamlıyoruz. Gerek İl Özel İdare gerek belediye birbirlerine destek oluyor. Biz Yozgat’ta bu tür hizmetlerin daha kaliteli olması fedakarlığı birlikte için her türlü yapacağız” şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından bünyeye katılan çöp aracını deneyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Meydanı’nda tur attı. Başkan Arslan’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ta eşlik etti.
Yozgat Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar ise araçların teknik özellikleriyle ilgili bilgi verdi. Ardından programa katılan vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulunuldu.



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