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16 Temmuz 2018 12:33

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

16 Temmuz 2018 12:33

Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde 55 yaşındaki Süleyman Dağdelen isimli sürücünün kullandığı 66 DD 967 plakalı traktör, gece yayladan köye dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktörün altında kalan ve boynu kırılan Dağdelen, olay yerinde hayatını kaybetti.


Sabah saatlerinde yaylaya giden vatandaşlar, kazayı fark etmesi üzerine 112 acil servisi arayarak kazayı haber verdiler. Kaza yerine gelen ekipler traktör altında sıkışarak hayatını kaybeden Dağdelen’in cenazesini çıkararak Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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