Turizm Yozgat'ta masaya yatırıldı

Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı' kapanış toplantısı programı Vali Vekili Salih Altun başkanlığında Yozgat'ta düzenlendi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Vali Vekili Salih Altun her alanda konulan hedeflere emin adımlarla ilerlendiğini belirtti. Yozgat'ın her yönü ile gelişime açık, yatırım ve turizm potansiyeli yüksek bir il olduğunu ifade eden Altun, "Hızlı trenin faal hale gelmesi ve havaalanımızın açılması ile birlikte bu potansiyelden daha fazla yararlanma imkanı bulacağız. Yozgat'ımız Çamlığı ile Fatih, Oluközü, Kadıpınarı, Üçtepeler, Davulbaz tabiat parkı ile, Sarıkaya, Sorgun, Merkez ve Yerköy'deki termal Kaynakları ile, UNESCO dünya mirası geçici listesine alınan Sarıkaya Roma Hamamı, Kerkenez Harabeleri ve tarihi konakları ile eşsiz bir turizm destinasyonudur. Bu çerçevede valiliğimizce önemli turizm çalışmaları yapılmakta ve projeler hazırlanmaktadır. Kop bölgesi entegre turizm Master planı çerçevesinde yapılacak işlerin ve yatırımların da Yozgat turizmine önemli katkıların sunulacağına inanıyorum" dedi.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da,"Bölge ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip olan turizm sektörüne yönelik araştırma faaliyetleri yapılarak, turizmden elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanıyor. Turizm sektörü başta olmak üzere istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması, bölgesel düzeyde turizm sektörü için temel ilkelerin, politikaların, hedeflerin ve stratejilerin, mekansal boyutu ile değerlendirilip, ulusal ve yerel düzeyde plan, program, strateji belgeleri vb. ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Plan Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımların ve bu proje ile ortaya çıkacak kaynakların, ekonomik değerlerinin turizm sektörüne kanalize edilmesi, Plan Bölgesi'ndeki kaynakların bir bütün halinde değerlendirilerek bölgenin bir ana varış noktası olmasına yönelik olarak yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası hazırlanan plan tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Değerlendirme sonrası kapanışı yapılan toplantıda turizmin canlandırılması açısından fikir alış verişinde bulunuldu.