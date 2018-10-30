Türk Kızılayı 150 yaşında

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem İlker, Kızılay'ın 150'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım günlerinin Kızılay Haftası olarak kutlandığını söyleyen Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem İlker, "Bu hafta içerisinde şube başkanlığı olarak okullarımızda yapacağımız kızılaycılık eğitimleriyle, resmi kurumlarımızda düzenlediğimiz kan bağışı organizasyonlarıyla ve kurum ziyaretlerimizle Kızılay Haftasını kutlayacağız" dedi.

İlker,"Kızılay Haftası, Kızılaycılık bilincinin oluşturulmasında, Kızılay'ın milletimiz açısından önemini vurgulamak ve Kızılay'ın karşılıksız sunduğu hizmetlere kamuoyu desteğini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanan Kızılay Haftası, Kızılaycılık felsefesi ve temel ilkelerini tanıtmak ve benimsetmek, gerçekleştirdiği yenilikleri ve hedefleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirme imkanı sunması açısından önemlidir. Türk Kızılay gönüllü olarak yürüttüğü tüm çalışmalarında vatandaşların desteğine ihtiyaç duymaktadır. Gerçekleştirilen çalışmaların doğru araçlar ile halkımıza aktarılması bu çalışmaların devamlılığına büyük katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı'nın çalışmalarının zamanla sınırlı olmadığını belirten İlker,"Yılın 365 günü Kızılaycılar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamaktadır. Bu sebeple Kızılay'a gösterilen ilgi de bir hafta ile sınırlı kalmamalıdır. Unutulmaması gereken Kızılay'ın hepimizin Kızılay'ı olduğu, hepimizin bir gün Kızılay'a ihtiyacı olabileceği gerçeğidir. Türk Kızılayı, yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle iyilik yolculuğuna devam edecektir" ifadelerini kullandı