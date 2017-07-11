Türkiye’nin en büyük meyve bahçesinde kiraz hasadı başladı

Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirerek 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardı. 5 bin dönümlük kısmında meyve üretimi yapılan bahçede, elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştiriliyor.

Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yöre halkından yüzlerce kişiye iş imkanı sağlıyor.

Meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bu tür uygulamaları desteklediklerini söyleyerek, “Yıllar önce Kadışehri ilçemizin Kabalı köyünde 5 bin dönümlük bir arazide çeşitli meyveler dikilmiş. Yeni bir toplulaştırma projesi gibi yapılmış. Bunun sonucunda bir firma gelmiş buradaki tüm hasadı alıp götürüyor. Bu da Yozgat’ta üretimin bir merkez haline gelmesi demektir" dedi.

Bu proje ile Kabalı köyünde göçün tersine döndüğünü vurgulayan Vali Yurtnaç, Kabalı’dan başka illere çalışmaya gidenlerin artık hem kendi köylerinde hem de sigortalı olarak belli bir ücret dahilinde çalışacaklarını da söyledi.

Vali Yurtnaç, Kabalı projesi gibi üç köyde daha çalışma yaptıklarına değinerek şu ifadelere yer verdi:

"Bunların kimisinde vişne olacak, kimisinde ayva, kimisinde ise üzüm olacak. Yozgat’ı özellikle ihracatçılar için bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Bu sadece Yozgat için değil tüm Türkiye için örnek olması gereken bir proje. Biz bu projeyi yaygınlaştıracağız, destekleyeceğiz daha büyütmeye gayret edeceğiz. Türkiye’de tarımdaki gelişmenin yolu toplu üretimlerdir, toplu üretim olunca toplu satış da oluyor. Burası bir pazar merkezi haline geliyor. Yozgat’ı bu manada tarım ve hayvancılıkta pazar yeri haline getirmeye gayret ediyoruz"