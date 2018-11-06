Türkiye'nin ilk HIMSS 6 Sertifikalı hastanesi

Rönesans İşletme Hizmetleri dünyanın en büyük “Sağlık Bilişimi Fuarı” olan HIMSS'in Avrasya 2018 Konferansı'na katıldı. Konferansta Rönesans İşletme Hizmetleri'nin, Yozgat Şehir Hastanesi'yle HIMSS 6 Sertifikası kazanma süreci örnek vaka olarak aktarıldı.

HIMSS 6 Sertifikasını Türkiye'de ilk alan şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, dijitalleşme sürecinin en üst noktası olan HIMSS 7 Sertifikası için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Amerika, Avrupa ve Asya'da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS, bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamayı amaçlıyor. Dünyanın en büyük Sağlık Bilişimi Fuarı olan HIMSS'in 2018 Avrasya Konferansı'nda HIMSS 6 Sertifikası'nı alan Yozgat Şehir Hastanesi'nin sertifikasyon sürecindeki başarılı yolculuğu örnek vaka olarak katılımcılara aktarıldı.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan ve açıldığı günden bu yana sağlıkta kalite adına tescil edilmiş birçok ilki hayata geçiren Yozgat Şehir Hastanesi, dijital hastane derecelendirmesinde dünyaca kabul görmüş HIMSS Emram 6 (Elektronik Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) kriterlerini yerine getirerek Türkiye'de bu seviyeye gelen ilk şehir hastanesi oldu. Sağlık sektöründe dijitalleşme çabalarına öncülük eden ve bu kapsamda gerekli olan tüm kriterleri yerine getirip HIMSS 6 sertifikasyonu alan Yozgat Şehir Hastanesi, en üst seviye olan ve Türkiye'de 1, Avrupa'da ise sadece 3 hastanenin sahip olduğu HIMSS 7 Sertifikasını almak için çalışmalarını tamamlayarak Kasım ayında sertifikasyon sürecine giriyor.

Kağıtsız hastane yolunda ilk adım

Hastanelerde dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen HIMSS 7 Sertifikasyonunun önemli farklarından biri; hasta bakımını sağlamak ve yönetmek için kağıt kullanımının sıfıra indirilmesi olarak görülüyor. HIMSS 7 Sertifikası için aranan bazı kriterler ise hastalara ait tüm verilerin, medikal görüntülerin ve diğer dokümanların elektronik hasta kayıt (EMR) ortamının içerisinde saklanması, tüm hastane servisleri için özet veri sürekliliğini göstermesi olarak sıralanıyor.

Diğer şehir hastanelerine rol model

Yozgat Şehir Hastanesi'nin dijitalleşme süreci Rönesans İşletme Hizmetleri'nin diğer şehir hastanelerine de öncülük ediyor. Bin 550 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Adana Şehir Hastanesi'nde de HIMSS 6 Sertifikasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.

HIMSS nedir?

1961 yılında kurulan HIMSS, bünyesinde yer alan 600 şirket ve 250 dernek ve vakıf ile birlikte dünya çapında sağlık hizmeti veren 52 bin kurum ve kuruluşa hizmet vermektedir. Amerika, Avrupa ve Asya'da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS'in kuruluş amacı, bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamaktır.

EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Adaptasyon Modeli) nedir?

EMRAM ile hastanelerin dijital olma seviyeleri uluslararası düzeyde derecelendirilmektedir. Bu süreçte, sağlık kuruluşunun işleyişinde bilişim teknolojilerini kullanma seviyesi denetlenerek akredite edilir. HIMSS başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve seviyelerini belirlemek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modeli olan EMRAM'ı kullanmaktadır. Bu model ile hastaneler 1 ile 7 arasında seviyelendirilerek dijital sürecini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış hastaneler belgelendirilmektedir. HIMSS EMRAM seviyelendirmesi ile hastanelerin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.