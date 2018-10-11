UİGAD Yozgat İl Temsilciliği ilk toplantısını yaptı

Tamamı Yozgat'ta görev yapan gazetecilerden oluşan il yönetimi Tarihi Hayri İnal Konağı'nda bir araya geldi.

UİGAD Yozgat İl Temsilcisi Erhan Özel yaptığı açıklamada gazeteciliğin artık yeni medya platformları ile iç içe olduğunu söyledi. Özel, internet gazeteciliği ve dernek olarak Yozgat'ta bulunan tüm gazete çalışanlarını bir çatı altında toplayarak haklarını savunacaklarını ve Yozgat'ın uluslararası platformda tanıtımına katı sağlayacaklarını belirtti.

Özel il içerisinde yeni yönetim kurulu üyeleri oluşturarak faaliyete başladıklarını söyledi.

UGİAD İl yönetim kurulu üyelerine de açıklayan Özel, Mustafa Avcı, Büşra Nur Uyar, Alpaslan Demir, Kadir Görgülü, Mehmet Erol, Selma Arslan, Ercan Çopraşık, Salih Akgül'den oluşan yeni yönetimle çalışmalara başladıklarını belirtti.