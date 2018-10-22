Umre kayıtları sürüyor

İl Müftüsü Salih Sezik, 3 Ekim tarihinde başlayan umre turları hakkında bilgi verdi. Müftü Sezik, umre kayıtlarının devam ettiğini belirterek,"Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat ve ilçelerinde de 2018-2019 yılı umre kayıtları devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığımız kalite ve güvenden ödün vermeden, yılların vermiş olduğu tecrübe ile birlikte umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızın umre ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapmalarına vesile olmak amacı ile kayıtlara devam etmektedir" diye konuştu.

Umre turları hakkında bilgi veren Müftü Sezik,"Belirtilen program türlerinden birini seçip ücretini anlaşmalı bir bankaya o tura ait hesaba yatırdıktan sonra il müftülüğümüze veya ilçe müftülüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Ya da internet adresinden kayıtlarını yaptırabilirler. Ramazan ve Şevval ayına ait turlar daha sonra belirlenecektir. Umre tur ve fiyatları hakkında geniş bilgi almak isteyen vatandaşlarımız İl Müftülüğümüze veya İlçe Müftülüklerimize başvurabilirler" ifadelerini kullandı.