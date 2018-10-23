Üniversite öğrencileri kan bağışında bulundular

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundular.

Okulda kurulan kan bağış standına yoğun ilgi gösteren öğrenciler kan verme işlemine öğle saatlerinde başladı. Kan bağışında bulunan öğrencilere maden suyu ve bisküvi ikram edildi. Öğrencilerin bu duyarlı davranışları karşısında teşekkür eden Türk Kızılay'ı Yozgat Şubesi Doktoru Tuba Aksan kan vermenin önemine değindi.

Aksan,"Bilindiği üzere kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 98'i Türk Kızılayı tarafından karşılanmaktadır. Bizim amacımız da sürekli ve güvenli kan temini adına hem gençlerimizi bilinçlendirmek hem de onların düzenli kan bağışçısı haline gelmesini sağlamaktır" dedi.