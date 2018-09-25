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25 Eylül 2018 14:14

Üniversite öğrencileri terör tehlikesine karşı bilinçlendiriliyor

Yozgat’ta bu yıl üniversite eğitimine başlayan öğrencilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ’El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi kapsamında Bozok Üniversitesi kampüsünde bilgilendirme standı kuruldu.

Üniversite öğrencileri terör tehlikesine karşı bilinçlendiriliyor

25 Eylül 2018 14:14


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bozok Üniversitesi Kampüs alanına, öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirmek için stant kuruldu. Stantta bulunan görevli polis memurları, öğrencilere terör ve terör örgütleri hakkında bilgiler vererek olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.


Standın Cuma gününe kadar açık kalacağını belirten emniyet ekipleri, güvenli ve huzurlu bir gelecek için bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.




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