Unutulmaya yüz tutmuş arzuhalcilik mesleğini yaşatıyor

Yozgat'ta yarım asırdır arzuhalcilik yapan 70 yaşındaki Kemal Akbaba, gelişen bilgisayar sistemleri ve donanımlarına rağmen 50 yıl önce kullanmaya başladığı daktilosuyla teknolojiye meydan okuyor.

Arzuhalci Kemal Akbaba, ilerleyen yaşına rağmen işini büyük bir özenle sürdürüyor. Yozgat'ta mesleğinin son temsilcisi olarak görev yapan Akbaba, gelişen bilgisayar sistemleri ve yazıcılarına rağmen 50 yıl önce kullanmaya başladığı daktilosundan hiç vazgeçmedi. 1969 yılından beri arzuhalcilikle uğraşan Akbaba, unutulmaya yüz tutan mesleğini ömrünün sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyor. İlerleyen teknolojiye rağmen bilgisayar kullanarak işini yapmayı hiç düşünmediğini belirten Akbaba, daktilo tuşlarından gelen seslerin kendisine huzur verdiğini ve mutlu olduğunu söyledi. Her gün sabah saat 09.00'da iş yerini açan Kemal Akbaba akşam saat 17.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

1969 yılından beri aralıksız arzuhalcilikle uğraştığını söyleyen Akbaba, "Daktiloya alıştım, daktilonun sesini çok seviyorum. Onun için daktiloyu hiç bırakmadım. İşi bırakana kadar da bırakmayacağım. Meslekte de 1969'dan beri aralıksız devam ediyorum. 50 yıldır devamlı daktilo kullanıyorum. Bilgisayarın gördüğü işlevin daha iyisini daktiloyla yapabiliyorum. Teknolojiye inat daktiloya devam ediyorum. Ben bugüne kadar hiç müşterisiz kalmadım herkes benden memnun ben de onlardan memnum. Burada çalışıyorum vakit geçiriyorum, günlerimi dolduruyorum. Vatandaşlara hizmet ediyorum. Daktilonun sesini çok seviyorum her tuştan ayrı ayrı bir mana çıkarıyorum. Huzur buluyorum, moralim düzeliyor. Bir noktada aşığım buna. Bilgisayar kullansaydım zaten alır ona geçerdim. Kullanmadım da kullanmam da" dedi.

Arzuhalli Akbaba'nın müşterisi Mehmet Şahiner ise "Kemal Bey'e işimizi devamlı yaptırıyorum. Teknolojiye göre bize bura daha uygun geliyor. Daktilonun sesini de seviyoruz görevini de seviyoruz. Onun için işimizi daktiloyla yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Şengönül de, "Teknolojiye inat hala daktilo görevini yapıyor. Teknoloji de arıza oluyor bu sistem daha uygun olduğu için daktiloyu seçiyorum. Ben de gelip işlerimi burada yaptırıyorum" ifadelerine yer verdi.