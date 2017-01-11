Usta aşçılar öğrencilere ders verdi

Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yozgat Şubesi aşçıları, Yozgat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerine seminer ve uygulamalı ders verdi.

Yozgat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yozgat Şubesi aşçılarını okullarında ağırladılar. Birbirinden kaliteli aşçılar öğrencilere seminer ve uygulamalı olarak yemek yaparak öğrencilere ders verdi.

Düzenlenen seminerde usta aşçılar, iyi bir aşçı olmanın sırlarını öğrencilere anlattı. Seminerde öğrenciler merak ettikleri soruları aşçılara iletti. Seminerden sonra mutfağa geçen aşçılar, yemek yaparak öğrencilere uygulamalı olarak ders verdiler.