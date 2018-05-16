Uzmanından vatandaşlara zehirli mantar uyarısı

İlkbahar mevsiminde sıkça görülen ve doğada kendiliğinden yetişen mantarların neden olacağı gıda zehirlenmesine karşı Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Aziz Ahmet Surel, vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Doğada kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesinin son derece tehlikeli olduğunu kaydeden Dr. Surel, “Yağışlarla birlikte bu mevsimde özellikle kırsalda ve ormanlık alanlarda doğada kendiliğinden yetişen mantarlara rastlamak mümkün. Eski usullerle kulaktan dolma bilgilerle, mantarın rengine ve şekline göre zehirli olup olmadığı bilmeden toplamak sağlık açısından oldukça sakıncalı ve tehlikelidir. Zehirli mantar belirtileri bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş gibi şikayetlerle ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumla karşılaşıldığında mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir” dedi.