Vali Yurtanç: Öğrenmenin yeri zamanı ve yaşı yok

Yozgat Valisi Kemal Yurtna, Halk Eğitim Merkezini ziyaret edip, incelemede bulunarak Halk Eğitim Müdürü Şenay Daştan Sipahi’den bilgi aldı.

Sınıfları dolaşarak kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Yurtnaç, eğitimin yaşının olmadığını belirterek, “Sizler buraya bir şeyler öğrenmek için gelerek diğer insanlara örnek oluyorsunuz. Eğitimin, öğrenmenin, ilim sahibi olmanın yaşı, yeri ve zamanı yoktur. Peygamber Efendimiz, ‘İlim Çin’de de olsa arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır’ buyurmuştur. Sizlerde şu anda burada Arapça öğreniyorsunuz. Diğer sınıflarda okuma yazma kursuna giden insanlar var. Hepinizin gayesi bir şeyler öğrenmek ve ilim sahibi olmak. Ben bu kurslara katıldığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Öğrenme isteğinizi sakın yitirmeyin, azimli olun ve diğer insanlara da örnek olun. Bunun yanında da her gün mutlaka kitap okumaya gayret gösterin. Çantanızda mutlaka bir tane kitap olsun” dedi.

Arapça kursunun iki gurupta yapıldığını ifada eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi ise “İki gurup halinde 136 saatlik programımıza toplamda 36 kursiyerimiz Arapça kursuna geliyor. Bu program kursiyere basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Arapçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefliyor. Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma konularını içeriyor. Arapça dil öğreniminin başlangıç seviyesini oluşturan program, güncel Arapçanın öğrenimi için bir temel niteliği taşıyor” diye konuştu.