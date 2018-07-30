Vali Yurtnaç, incelemelerde bulundu

Yozgat’ta Adalet Bakanlığı döneminde Bekir Bozdağ tarafından kazandırılan önemli yatırımlardan Adli Tıp Kurumu tamamlanırken, Adalet Eğitim Merkezi ile kapalı ve açık cezaevi inşaatlarında sona gelindi. Vali Kemal Yurtnaç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, yatırımları yerinde inceledi.

Yozgat’ta bacasız fabrika görevi üstelenen önemli yatırımlar arasında yer alan Adli Tıp Kurumu, kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete girdi. Şehir dışında günlerce devam eden otopsi işlemlerinin artık Yozgat’ta yapılmasına olanak sağlayan Adli Tıp Kurumu, yaşanan mağduriyetin de giderilmesini sağladı. Bunun yanı sıra yapımı halen devam eden ve yıl içerisinde tamamlanması planlanan Adalet Eğitim Merkezi ve kapalı ve açık cezaevi projeleri Yozgat’a ciddi bir istihdam kaynağı oluşturacak.

Vali Yurtnaç, Yozgat adına önemli istihdam kaynağı oluşturacak yatırımların önemine değinerek,"Cezaevi inşaatı tamamlandığında artırılmış kapasitesi ile burada 5 bin hükümlü ve mahkum kalacak. Tabur Komutanlığı binası ile yaklaşık bin asker görev yapacak. Yaklaşık bin personeli ve çevreye sağladığı ekonomik etkileşim ile cezaevi, Yozgat’a önemli ekonomik katkılar sağlayacak. Adalet Eğitim Merkezimiz ise modern yapısı ve her ay bakanlığın hizmet içi eğitimine katılacak yaklaşık 400 personeli misafir edecek ciddi bir sosyal tesis, eğitim merkezi olacak" dedi.

Yatırımları sürekli takip eden ve eksiklerinin giderilerek kısa sürede tamamlanması için ciddi bir mesai sarf eden Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adalet Bakanlığı bünyesinde Yozgat’a kazandırılan yatırımların şehre direk ve ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.