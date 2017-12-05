Vatandaşlara “Yaşama Yol Ver” uygulaması anlatıldı

Sağlık ekipleri, taksi duraklarını gezerek “Yaşama Yol Ver” sloganıyla başlatılan çalışmayla ambulansa yol verilmesinin önemine dikkat çekti. Bir alışveriş Merkezinde ise vatandaşlara kalp masajını öğrettiler.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada 112 Acil Servisinin önemini vurguladı. Şahin, şunları söyledi: ” Acil sağlık hizmetlerinin amacı vatandaşlara haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz olarak en kısa sürede ulaşmaktır. İlimizde 23 acil sağlık hizmetleri istasyonu,56 ambulans ve profesyonel ekiple acil çağrılara ulaşıyoruz. Acil sağlık hizmetleri ekiplerimiz, tüm bu hizmetleri hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için canla başla çalışırken, 112 çağrı merkezine yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerle maalesef ambulansların vakalara ulaşması zorlaşıyor. Vatandaşlarımıza farkındalığı artırmak amacıyla ilk olarak taksi duraklarını ziyaret eden ekibimiz, bir alışveriş merkezi ve Yozgat Şehir Hastanesinde “Yaşama Yol Ver” standı açarak acil sağlık hizmetleri ile ilgili broşür dağıttı. Asılsız 112 çağrılarının yapılmaması ve trafikte ambulansa öncelik verilmesinin insan yaşamında saniyelerin, dakikalarının önemini vurgulayarak, vatandaşlarımızı bilgilendirdiler. Ayrıca 112 sağlık personelimiz Novada Alışveriş Merkezinde vatandaşlarımıza kalp masajını uygulamalı olarak gösterdi. Hayat kurtarıyor olmak, hayata hayat katmak,evde, yolda, okulda, herhangi bir makanda kalbi duran bir insana müdahale etmeyi öğrenmek ve öğretmek büyük bir mutluluktur. Tüm acil sağlık hizmeti veren personelimizin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyorum”