Velilere öğrenme güçlüğü eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyma Örs tarafından verilen eğitimin yanı sıra gün içerisinde de, Sağlık Müdürlüğü tarafından bir AVM'de stant açılarak, vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

20 çocuktan 1'inde disleksi (öğrenme güçlüğü) olduğunu söyleyen Örs, “Özgül öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren karmaşık bir bozukluk olup, okul çağı çocuklarındaki sıklığı en az yüzde 5'tir. Kabaca düşünüldüğünde her sınıfta mutlaka 1-2 çocukta disleksi yani okuma bozukluğu bulunmaktadır. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler; düşük okul başarısı ve akranlarından anlamlı derecede geri olmalarıyla fark edilebilirler. Disleksi tanılı bir çocuk bazı harfleri öğrenmede zorlanabilir, okurken hece ekleyip çıkarabilir, uydurabilir, ters okuyabilir, okuma hızı yavaş ve hatalı okumaları olabilir, okumada yaşıtlarını daha geriden takip etme, okurken okuduğu yeri kaybetme, satır atlama ya da aynı satırı tekrar okuma gibi belirtiler gösterebilir. Disleksi bir zeka geriliği olmayıp, uygun psikiyatrik ve eğitimsel destek alınmazsa kendiliğinden düzelmez. Yaşam boyu sürebilen bir bozukluk olan disleksi de erken tanı erken müdahale için çok önemlidir. Çocuğunuzda disleksi olduğunu düşündüğünüzde lütfen bir çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına başvurunuz” dedi.