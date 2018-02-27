Vergi Haftası’nda en çok fiş toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Boğazlıyan’da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve idare ile mükellef uyumuna katkı sağlamak amacıyla fiş toplama kampanyası düzenlendi. "Ülkemi Seviyorum, Belgemi Alıyorum" sloganıyla harcama belgesi toplama kampanyasında en fazla fiş toplayarak Boğazlıyan Vergi Dairesi’ne teslim eden öğrencilere Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Boğazlıyan Belediyesi’nin desteği ile etkinlikte en çok fiş toplayan 7 öğrenciye tabletleri protokol üyelerince verildi.

Fatih İlkokulu’ndan Kübra Altun 25 bin 42 adet fiş toplayarak birinci olurken, Kaymakam Kemal Bey İlkokulu’ndan Mahmut Aydoğmuş 24 bin 718 adet fiş toplayarak ikinci, Cumhuriyet İlkokulu’ndan Hacer Naz Yücel 23 bin 890 adet fiş toplayarak üçüncü oldu. Yamaçlı Beldesi’nde Nuri Tosun 20 bin 500, Ovakent Beldesi’nden Fatma Yıldırım 20 bin 89, Fevzi Taş 18 bin ve Şükran Ana Okulu’ndan Batuhan Rahman Batur ise 15 Bin adet fiş topladı.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, verginin önemine değinerek, "Vergi ilçe için, ülke için çok önemli" dedi. Programa İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Boğazlıyan Vergi Dairesi Müdürü Murat Sarıerikli, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.