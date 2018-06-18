Yaralı yavru tilkiyi evinin bahçesinde bebek gibi besliyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Balalik köyünden iftar davetinden dönerken yolda yaralı halde rastladıkları yavru tilkiyi aracına alarak örnek bir davranış sergileyen ve yavru tilkiyi ölüme terk etmeyen Osman Özbek, hayvan sevgisinin en güzel örneğini gösterdi. Özbek, yaralı halde yol kenarında bulduğu yavru tilkinin tedavisini veteriner Harun Meriç’e yaptırdı. Yapılan kontrollerde yavru tilkinin sol arka ayağında çatlak olduğu tespit edildi. Tedavi sonrası yavru tilkiyi evinin bahçesine getiren ve ona bir yaşam alanı oluşturan Osman Özbek, yavru tilkiye gözü gibi bakıyor. Yavru tilkinin tekrar eski sağlığına kavuşması için et, mama ve süt ile besleyen Özbek, tilkiyi sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğaya bırakacak.

Arife günü yolda yaralı halde bulduğu yavru tilkiye şefkat eli uzaktan Osman Özbek,"Yolun ortasında tilkiyi yaralı halde gördük. Arabayı durdurup tilkinin ölmemiş olduğunu gördük. Arabamızı alıp gecenin geç saatleri olmasına rağmen veterineri aradık. Veteriner arkadaşım Arefe günü olması ve meşgul olmasına rağmen kliniğini açtı ve tilkiye gerekli müdahaleyi yaptı. O gün ölür diye bekliyorduk ama o müdahaleden sonra hayvan sağlığına kavuştu. 4 gündür de çocuk gibi bununla ilgileniyoruz. Şu an sağlığı da yerinde inşallah birkaç güne kadar doğaya bırakacağız" dedi.

Sakarya’da yavru köpeğe yapılan vahşete de değinen Özbek, "Sakarya’da üzücü bir olay duyduk, bu bizi gerçekten çok derinden yaraladı. Sakarya’da bir yavru köpeğin bacaklarını kestiler. Biz yavru yaralı bir tilkiyi hayatta tutmaya çalışıyoruz. Bu bizim insanlık vazifemiz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Tilkinin adını umut koyduk. Geleceğe daha umutlu bakması için" diye konuştu.

"Bebek gibi bakıyoruz"

Yaralı yavru tilkinin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Harun Meriç ise, "Tilki bize geldiğinde şokta ve bitkin haldeydi. İşin aslı bize geldiğinde tilkiyi öldü sandım ama sol bacağında bir çatlak tespit ettik. Ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi uyguladık. Şükürler olsun bu hale geldi inşallah bundan sonra daha da iyileşir. Tahminen bir hafta sonra doğaya salarız" şeklinde konuştu.