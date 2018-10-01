Yaşlılar, il müdürleriyle bocce maçı yaptı

Yaşlılar ve Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla Alpaslan Türkeş Huzurevi'nde düzenlenen programda çocuklar burada kalan yaşlıları ziyaret etti. Huzur evi sakinleriyle sohbet eden çocuklar yanlarında getirdikleri çiçekleri verdiler. Huzur evi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek bir nebze olsun yalnızlıklarını giderdiler. Oyun havaları eşliğinde eğlenen yaşlılar gönüllerince bir gün geçirdiler. Huzurevi sakinleri daha sonra il müdürleri ile bocce maçında karşı karşıya geldiler. Birbirinden çekişmeli geçen maçın ardından huzurevi sakinleri, çocuklar ve il müdürleri ile öğle yemeği yediler.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli,"Bizler için bugün, önemli bir gün. Bizler de çeşitli etkinliklerle Yozgat'ta çocuk ve yaşlılarımız için etkinlik düzenledik. Onları buluşturmak istedik. Yaşlılarımız bizleri için geçmişten geleceğe bir tarihi köprüdür. Aynı zamanda bizler için bir değerdir. Onların hak ettikleri bir şekilde onların yaşamlarını sürdürmeleri bizim görevlerimiz içerisindedir. Aynı zamanda çocuklarımız da önemli bir konu. Onları yetiştirmemiz lazım. Yaşlının nasıl hissettirmek gerekiyorsa çocukların da en iyi şekilde kişisel ve ruhsal gelişimlerini takip etmemiz lazım. Bizlerde en iyi şekilde çocuklarımızı yetiştirmek ve onların gelecekte bizlere güven verecek şekilde yaşamlarını sürdürmelerini bekliyoruz ve onun için de çalışıyoruz. Bugün yaşlılar ve çocuklar günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Büyükleri eğlendirdiler onlarla beraber oynadılar, mutlu oldular. Nitelikli bir zaman geçirdiler. Aynı zamanda bugün il müdürlerimizle bocce karşılaşması düzenlendi. Yaşlılarımız, gençlerimiz ve il müdürlerimizle bocce karşılaşması yaptılar. Yaşlılarımızın mutlu bir zaman geçirmelerini sağladık" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Güven kendileri için bugünün çok önemli bir gün olduğunu söyleyerek,"Biz gençlerin ve çocukların yaşlarına gelemeyeceğiz ama onları gördükçe de geçmişi hatırlıyoruz. Bazı şeyler gözümüzde canlanıyor. Hatırlanmak çok önemli bir şey" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Lütfiye Pasinlioğlu ise, "Bugün yaşlılar günü. Bizleri unutmamışlar, mutlu olduk, huzurlu olduk. Bizler onlar gelince mutlu oluyoruz. Çok memnun olduk. Çocukları görünce torunlarımı görmüş gibi oluyorum" şeklinde konuştu.