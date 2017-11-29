Yavuz, "Yenilgi var teslim olmak yok"

Teslim olursak mağlup oluruz. Yoksa bu sonuçlar futbolun içerisinde var" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden ve hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Kilis Belediyespor ile karşılacaklarını söyleyen 1959 FK Teknik Direktörü Aydın Yavuz, kalan 3 maçı da galibiyetle bitirerek ligin ilk devresine moralli girmek istediklerini dile getirdi. Hafta sonu kaybedilen Aksarayspor maçını değerlendiren Yavuz, “Çok iyi hazırlanmış bir Aksaray takımı vardı karşımızda. Biz ise 90 dakika boyunca sahada varlık gösteremedik. Bizim en iyi tarafımız mücadele gücümüz. Ama o maçta mücadeleden yoksun bir oyuncu kadrosu vardı sahada. Aksaray maçını kötü oynadık, başarısız olduk” dedi.

Aksarayspor maçındaki kötü oyunun sürmeyeceğine dikkat çeken Yavuz, “Rakibimize kaybetmemiz nedeniyle üzüldük, moralimiz bozuldu. Yenilgi var ama teslim olmak yok. Teslim olursak, mağlup oluruz. Yoksa bu tür sonuçlar futbolda var” diye konuştu.

Devre arasında en az puan kaybıyla girmeyi hedeflediklerini kaydeden Aydın Yavuz, “Ligin başından beri hangi mevkide eksik oyuncumuz var bunları biliyoruz. İlk yarı sonunda bir durum değerlendirmesi yapacağız. İkinci yarı bir strateji belirleyip eksik yerlere oyuncu takviye yapacağız. Daha iyi bir Yozgatspor takımını ikinci yarı izlettireceğiz” ifadelerine yer verdi. Aksaray mağlubiyetini unutup Kilis Belediyespor karşılaşmasına odaklandıklarını anlatan Aydın Yavuz, “Ah, vah zaman değil. Birliktelik zamanı. Şehir, taraftar, bürokrasi bu takıma sahip çıksın. Bu takım iyi takım. Bu takım bir, iki takviye ile hedefine ulaşır. Ama sakın kimse karamsarlığa kapılmasın. Kilis maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.