Yeni kimliklere Vali, Belediye Başkanı ve Rektör birlikte başvurdu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey nüfus cüzdanlarının yerini alacak yeni çipli kimlik kartı için başvuruda bulundu.

Yozgat’ta 2017 yılı ile birlikte yeni çipli kimlik kartı uygulaması hayata geçti. Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde düzenlenen programda Yozgat halkına örnek olmak ve işlemlerin hızlandırılması için Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey yeni kimlik kartları için başvuruda bulundular.

Yeni kimlik kartı uygulaması işlemlerinin hızlanması ve örnek olunması için gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Teknolojik çağa uygun bir şekilde, parmak izli ve her şeyin elektronik ortamda garanti altına alındığı, güvenli bir nüfus cüzdanı verildi. Tabi bunun üzerinde Nüfus Genel Müdürlüğü’nün uzun yıllar çalıştığını biliyorum. Halkımızı bu konuda daha hassas duyarlı olmaya çağırıyorum. Zira nüfus cüzdanları güvenlik açısından yanlış yerlerde kullanılabiliyor. Artık bunun önüne geçilebilecek. Parmak izi içerisinde kayıtlı ve imzalı. Kimlik kartının üzerindeki fotoğrafı söküp başka bir fotoğrafı koyma şansınız yok. Dolayısıyla çağın gereklerini nüfus cüzdanlarımızda görmüş oluyoruz. Teknoloji insanlara bir sürü nimetler sunuyor ama bu nimetlerin yanında bunların güvenliklerinin alınması lazım. Nüfus Genel Müdürlüğü yaptığı bu çalışmayla da bizi bir bakıma emniyete almış oldu” dedi.

Yeni kimlik kartlarının duyulması açısından kimliklerini değiştirdiklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Nüfus Müdürlüğümüzün yeni bir uygulaması başladı. Teknoloji gelişiyor, değişiyor. Bu manada kimlik kartları teknolojinin gereği olarak yenilendi. Bunun getireceği birçok kolaylıklar var. Hayatı biraz daha kolaylaştıracak. Aynı zamanda uluslar arası sistemle de entegrasyon sağlanmış olacak yeni nüfus cüzdanlarıyla birlikte. Biz de yeni yılın ilk günlerinde kamu yöneticileri olarak geldik. Halkımızı da buna teşvik etmek için nüfus cüzdanlarımızı değiştirdik” şeklinde konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise yaptığı açıklamada “Şartlar değişiyor, ülke her konuda elektronik ortama geçiyor. Dolayısıyla yeni kimlikler hayatı kolaylaştırma adına çok daha önemli ve güvenli olacak. Kimlik değiştirme konusunda yığılmaya sebep olunmaması için vaktinde başvurulması ve işlerin vaktinde bitmesi çok önemli. Bizler vatandaşlarımıza örnek olmak suretiyle bu işe şimdiden başladık” görüşlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Yurtnaç, Belediye Başkanı Arslan ve Rektör Karacabey’in fotoğrafları, bilgileri ve parmak izleri ile yeni kimlik kartı için yaptıkları başvuruları tamamlanarak kartların çıkarılması için merkeze gönderildi.

Diğer yandan ise yeni kimlik kartı için başvuruda bulunan vatandaşların Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.