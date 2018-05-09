Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 11:00

Yenifakılı’da bilim fuarı şenliği yapıldı

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından 3’üncüsü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Yenifakılı’da bilim fuarı şenliği yapıldı

09 Mayıs 2018 11:00


Okul bahçesinde 70 projenin sunulduğu fuarın açılış törenine Yenifakılı İlçe Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Garnizon Komutanı Mustafa Yurtseven, Milli Eğitim Müdürü Adem Çete, daire ve okul müdürleri, TÜBİTAK görevlileri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmacı olarak kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Çete, "Bu etkinlik öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkarmak, bilgilerini ispat etmek anlamında yapılan bir çalışmadır. Öğrenciler üzerindeki sınav ve yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması sağlanmıştır. Öğrencilerimiz düşüncelerini, fikirlerini burada sergilemektedirler. Burada yaptıkları güzel çalışmalarla öğrencilerimiz hem güven kazanacak, hem de diğer öğrencilerimize örnek olacaklardır” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Çete’nin konuşmasının ardında fuar açılışı gerçekleştirilirken katılımcılar öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri inceledi. Her projenin ayrı bir güzellikte olduğunu belirten davetliler, öğrencilerden bilgi alarak öğrencileri tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç