Yenifakılı'da pekmez kazanları kaynıyor

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kışa hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinin önüne kurdukları ocakların üzerinde kazanlarla pekmez kaynatıyor.

Yozgat'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte köy ve beldelerde pekmez kazanları kurulmaya başlandı. Yenifakılı ilçesinde toplanan üzümler pekmeze dönüştürülüyor. Vatandaşlar evlerinin önüne kurulan ocakta yakılan ateş üzerine büyük kazanlar yerleştiriyor ve şırası çıkarılan üzümler kaynatılarak pekmez elde ediliyor.

Evinin bahçesine kurduğu ocak üzerinde pekmez kaynatan Soner Yalçın pekmezin nasıl elde edildiği konusunda bilgi verdi. Yalçın,"Bağ ve bahçemizde ata tohumu ile yetiştirdiğimiz üzümleri kaynatıp pekmez yapıyoruz. Önce topladığımız üzümleri çiğneyerek şıralarını çıkarıyoruz. Bu şırayı kazanlarda topluyoruz. Toplanan şırayı akşamdan kireç ve özel toprağı ile çalıp üzerindeki berrak şırayı alıyor ve kazanlarda meşe odunu ile kaynatarak pekmez elde ediyoruz. Her yıl pekmez kaynatıp kışa hazırlık yapıyoruz" dedi.