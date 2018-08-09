Aydın, Van, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır illerinde de gerçekleştirecek olan Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi projesi Yozgat2ta bir otelde düzenlenen programla başladı. Yozgat’ın pilot bölge olarak seçildiği projede eğitim toplantısı 2 gün boyunca devam edecek. Düzenlenen programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve çok sayıda girişimci kadın katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada kadınların iş hayatında daha verimli ve mutlu çalışmaları noktasında çözümler üretmek için eğitim programlarını gerçekleştirdiklerini söyleyerek,"Biz üyelerimizin ekonomik, sosyal, kültürel anlamda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi anlamında onları çalışma hayatlarında daha etkin daha üretken daha verimli ve aynı zamanda daha mutlu çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak yöntemleri çözümleri bulmamız gerekiyor. Onun için HAK-İŞ olarak öncelikli kadın komitesini ve kadın odaklı faaliyetlerine özel bir alan açmak için kadın komitelerini kurduk" dedi.

Kadınların sendikalarda daha etkin yer alması konusunda çaba sarf ettiklerini belirten Arslan,"Avrupa Birliği kadın iş gücü ortalamaları yaklaşık yüzde 60, OECD ortalamalarında yüzde 50 civarında kadınların iş gücüne katılım oranı. Türkiye de bu oran yüzde 34’lere kadar çıktı. İş gücüne katılım oranındaki artışlar paralel olarak istihdamı da etkilemekte o rakamlarda yüzde 30’lara yaklaştı. Bu tabi ki hala yetersiz. Kadınlar konusunda iş gücüne katılımı, iş hayatına istihdamı artırma konusunda aşmamız gereken engeller yapmamız gereken işler var. Bu aslında önemli bir potansiyelimizin de heba edilmesi demektir. Toplumun yarısı kadın dolayısıyla iş gücüne katılımda yüzde 50’lerde istihdamda da yüzde 45 olması gerekir burada da ciddi bir eksikliğimiz var" şeklinde konuştu.

Arslan, konuşmalarına şöyle devam etti:

"Çalışma hayatına büyük bir dinamizmle girmiş büyük zorlukları aşarak iş hayatına girmiş kadın arkadaşlarımız var. Onlar daha sora evlilik kurumu ile tanışıyor ve çocuk sahibi oluyorlar. Bu nedenlerle hem çalışma hayatından kopmadan hem de çocuklarını büyütebilecek bir hayatı kadınlarımıza sunmamız gerekiyor. Bu bizim hepimizin sorumluluğudur. Bunu yapamazsak kadınların işgücüne katılım oranındaki düşük oranlarla devam etmiş zorunda kalacağız"

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ise,"Türkiye’de kadınlarımızın sorunların çözmek, onları toplum içerisinde daha etkin rol almalarını sağlamak, kadın ve erkek el ele toplumu daha güçlü geleceğe taşımak elbette sadece erkeklerin ve kadınların değil hepimizin ortak görevidir. Biz bugüne kadar sahip olduklarımızı birlikte elde ettik. Bundan sonra sahip olacaklarımızı da ancak birlikte elde edebiliriz. Beraber koştuğumuzda, beraber terlediğimizde, beraber mücadele ettiğimizde netice alamayacağımız yol, aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Bir yandan kadınlarımızın eğitimi ile meşgul olurken, öte yandan da aynı oranda erkeklerin eğitimi ile de meşgul olmak şarttır. Çünkü sadece bir pencereden baktığımızda bu yaşanan sorunların tamamını göremeyiz, bütün pencerelerden bakmak, bütün çevreyi görmek, bütün alanları tespit etmek ve onun üzerinde yürümek son derce önemlidir. HAK iş çalışanların haklarını aramak ve onları müdafaada Türkiye’de bana göre en iyi avukatıdır. Bu avukatlığından dolayı da HAK-İŞ’İ tebrik ediyorum. Çünkü kadınlarımızın çalışma hayatında güçlü bir şekilde yer almaları konusunda ne kadar problemler varsa HAK-İŞ’in bu problemleri anlatma, fark ettirme, çözümünü kabul ettirme konusunda çok büyük alın teri var, çok büyük emeği var" dedi.