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16 Haziran 2017 12:36

Yerköy Belediyesi sosyal hayatı canlandıracak projeleri hayata geçiriyor

Yerköy Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına sosyal hayatı canlandıracak yeni park alanları kurarak vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Yerköy Belediyesi sosyal hayatı canlandıracak projeleri hayata geçiriyor

16 Haziran 2017 12:36


Parklar, yeşil alanlar, oyun ve spor grupları çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, Yerköy’ü daha yaşanabilir bir ilçe hüviyetine ulaştırmak için başlattıkları projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Ağaoğlu, İç Anadolu’nun en modern kafesini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını söyledi.


Yerköy’ün geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ettiklerini belirten Ağaoğlu,"İlçemizde 100. yıl, Alpaslan Türkeş, Ali Salmanlı, Kale Mahallesi ,Selçuk Mahallesi , Dr. Sadık Ahmet parklarını halkımızın kullanımına sunduk. Ayrıca Dr. Sadık Ahmet Parkı içerisinde İç Anadolu bölgesinin en lüks ve modern kafesi olan Yerköy Kafe’yi de tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz ”dedi.




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