Parklar, yeşil alanlar, oyun ve spor grupları çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, Yerköy’ü daha yaşanabilir bir ilçe hüviyetine ulaştırmak için başlattıkları projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Ağaoğlu, İç Anadolu’nun en modern kafesini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını söyledi.

Yerköy’ün geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ettiklerini belirten Ağaoğlu,"İlçemizde 100. yıl, Alpaslan Türkeş, Ali Salmanlı, Kale Mahallesi ,Selçuk Mahallesi , Dr. Sadık Ahmet parklarını halkımızın kullanımına sunduk. Ayrıca Dr. Sadık Ahmet Parkı içerisinde İç Anadolu bölgesinin en lüks ve modern kafesi olan Yerköy Kafe’yi de tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz ”dedi.