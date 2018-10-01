Yerköy'de 500 bin dekar alanda hububat ekimi yapılacak

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta çiftçiler hububat ekim çalışmalarına başladı.

Kuraklık sebebiyle zor bir yıl geçiren Yozgatlı çiftçilerin bir kısmı hububat ekimine başlarken, bir kısmı da tarlalarını ekime hazırlıyor. Mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakınan çiftçiler, ürünlerinin düşük fiyata satılmasından maliyetini kurtaramadıklarını belirtiyor.

Orhan köyü çiftçilerinden Nihat İnan, mazot, gübre ve tohum fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, geçen yıl kilosunu 2 liraya aldığı sertifikalı buğday tohumuyla ekim yaptığını ve hasat sonrası buğdayını 95 kuruşa sattığını söyledi. Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan İnan, hasat döneminde çiftçilerin ürünlerinin ucuza satıldığını ifade etti.

İnan,"Bu yılda yine ekim için kilosu 2 lira 25 kuruşa sertifikalı tohum aldım. Şimdi tarlalarımı sertifikalı tohumla ekimini yapıyorum. Biz çiftçiler olarak girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyoruz. 2 lira 25 kuruştan tohumluk alıyorum tarlamı bunla ekiyorum hasat döneminde aynı buğdayı kilosu 95 kuruşa zor satıyorum. Gübrenin tonu 3 Bin 500 lira idi. Tarım bakanımızın indirim açıklamasından sonra 2 bin 900 olduğu belirtiliyor fakat bunun bayilere ve kooperatiflere yansıyıp yansımadığını da henüz bilmiyoruz. Mazotun litresi 6 lira. Hal böyle olunca biz çiftçiler emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İki buçuk ton buğday satıp bir ton tohum alıyorsun. Sadece gübreye verdiğim para 15-20 bin lirayı buluyor. Mazot, ilaç ve diğer masrafları da içine katınca zarar bile ediyoruz. Üstelik kendi işçiliğimizi hesaplamıyoruz. Devletimiz destek veriyor ancak yeterli olmuyor. Özellikle, Tarım ve Orman Bakanımızın bu konuda biz çiftçilerin emeğimizin karşılığını alabileceğimiz fiyatı ürünlerimize vermesini istiyoruz. ” dedi.

Çiftçi Cemil Acer de tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakındı. Acer, "Yıllardır çiftçilikle uğraşıyoruz. Gübre ve mazota gelen zamlarla ekimi yapamaz hale geldik. Devletimiz bize tarım desteği veriyor fakat buda yeterli gelmiyor. Geçen yıl aldığımız gübre ve mazot yüzde yüze yakın zamlanırken sattığımız buğdayı yaklaşık 10 yıldır aynı fiyatlardan satıyoruz. İşçiliğimizi de üzerine koyduğumuz zaman zarar ediyoruz" diye konuştu.

Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz ise il genelinde yaklaşık 3,5 milyon dekar alanda hububat ekimi yapılacağını belirterek, Yerköy'de de 500 bin dönüm alanda ekim yapılacağını söyledi.