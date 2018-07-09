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09 Temmuz 2018 12:54

Yerköy’de Göçmen Kuşlar Projesi İle tarım işçilerinin çocuklarına sağlık eğitimi verildi

Yerköy Sekili Çadır yerleşkesinde Sağlık Bakanlığının “Göçmen Kuşlar Projesi” kapsamında, Şanlıurfa’dan gelen tarım işçilerinin çocuklarına el yıkama, sağlıklı beslenme, ağız-diş sağlığı konulu eğitim verildi.

Yerköy’de Göçmen Kuşlar Projesi İle tarım işçilerinin çocuklarına sağlık eğitimi verildi

09 Temmuz 2018 12:54


Çocuklara çizgi film seyreltilerek verilen eğitimde çocuklar eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Eğitim sonunda diş fırçası ve Sağlıklı Çocuk Dergisi dağıtıldı.


Geçici tarım işçilerinin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yapılan Göçmen Kuşlar Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçici olarak ilçemize gelen tarım işçi ve ailelerin sağlığını önemsiyoruz. Çocuklar ve yaşlılar risk grubunda olduğundan önceliklerimiz arasındadır. Sağlık ağız ve elden başlar felsefesi ile el yıkama, ağız-diş sağlığı, sağlıklı beslenme konularını, çizgi filmle renklendirerek çocuklarımıza anlattık. El yıkama bu projede önemsediğimiz noktalardan bir tanesi. Çocuklarımıza yemeklerden önce, diş fırçalamadan önce, dışarıdan oyundan geldiğinde, hayvanları sevdikten sonra, tuvaletten sonra, bebekleri sevmeden önce ellerini yıkamalarının kendilerine ve çevresine hastalıklardan korunmada önemli olduğunu anlattık. Aynı zamanda dişlerin hem yetişkin hem de çocuklar için günde en az 2 kere kahvaltıdan ve gece yatmadan önce fırçalaması gerektiğini, ağız diş sağlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları açısından koruyucu olduğunu da ailelerimize anlattık” dedi.




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