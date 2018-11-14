Yerköy'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Kaymakam Ali Ada başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Özel İdare Müdürü Veysel Koçak, köy muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Köylerde gerçekleşen yol çalışması, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke ve sulama kanalı çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Ada, köylerde çeşitli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Köylerde yapılan çalışmalar ve projeler konusunda muhtarlara bilgi veren Ada,"Birliğimiz, 2018 yılında iyi bir dönem geçirdi. Köylere hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız neticesinde hizmetin ulaşmadığı köy kalmayacak."dedi

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı daha sonra Yerköy Öğretmenevi ASO Müdürlüğünde yemek programıyla devam etti.