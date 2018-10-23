Yıldız, İŞKUR'un faaliyetlerini değerlendirdi

İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Taner Yıldız, il genelinde İŞKUR'a 29 bin 432 kayıtlı iş gücünün bulunduğunu söyledi. 2017 yılının ilk 9 ayında 3 bin 548 iş yerine bin 796 kişinin yerleştirildiğini açıklayan Yıldız, 2018 yılında ise 5 bin 446 işyerinde 3 bin 984 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

2017 yılında 24 adet mesleki eğitim kursundan 545 kişinin faydalandığını belirten Yıldız, 2018 yılında ise 20 mesleki eğitim kursundan 433 kursiyerin faydalandığını söyledi. İl merkezi başta olmak üzere kurs açmadıkları ilçenin kalmadığını belirten Yıldız, geçen yıl 640 işbaşı eğitim programına bin 243 kişinin katıldığını vurguladı. Bu yıl ise 511 işbaşı eğitim programından bin 230 kişinin faydalandığını söyleyen Yıldız bu kişilere 4 milyon 448 bin lira ödeme yapıldığını aktardı. 2017 yılında girişimcilik eğitim programlarından 280 kişinin 2018 yılında ise 401 kişinin faydalandığını belirten Yıldız, toplum yararına programlardan geçen yıl 2 bin 208 kişinin bu yıl ise 3 bin 156 kişinin faydalandığını belirterek 2018 yılında 24 milyon 592 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine il müdürlüğü olarak önem verdiklerini de açıklayan Yıldız, 2017 yılında 20 engellinin 2018 yılında ise 14 engelli ve 3 eski hükümlünün hibe projelerinden yararlandığını ifade etti.

İş yeri ve eğitim kurumu ziyaretlerinin yıl boyu devam ettiğini dile getiren Yıldız burada çalışanlara ve öğrencilere gelecekleri ve merak ettikleri sorular hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını da belirtti.