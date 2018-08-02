YKS Türkiye 41’incisi ve il birincisi Yozgat Çözüm Fen Lisesi’nden

Yozgat Çözüm Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Yusuf Kol, açıklanan üniversite sınavları sonuçlarına göre YKS, Türkiye 41’incisi olurken aynı zamanda Yozgat birincisi de oldu. Bir diğer Çözüm Fen Lisesi öğrencisi Yusuf İhsan Bağcılar ise Türkiye 787’incisi olurken Mustafa Yusuf Kol’un ardından Yozgat il ikincisi oldu. Ortaokullardan sonra bu yılda liseler bazında il birinciliğini kimseye kaptırmayan Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları, eğitimdeki başarısıyla da adından söz ettirmeye devam etti.

Yozgat Çözüm Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan, üniversite sınavında elde edilen başarının tesadüf olmadığını açıklayarak,"Biz öğrencilerimize sene içinde gerçekten çok iyi bir eğitim verdik. Sınav sistemi değişti, soru sayısı değişti. Ama buna rağmen son güne kadar çalışmalarımıza devam ettik. Etütler yaptık, konuları 2 defa bitirdik, 15 tatilde ve Ramazan’da ayında kamp yaptık. Okullar kapandıktan sonra 1 Temmuz’a kadar kamp yaptık. 77 tane deneme sınavı çözdük. 69 tane konu tarama sınavı ve 144 tane deneme yaptık bir yılda bu çocuklara. Şükürler olsun ilk binde 2 tane öğrencimiz var. Birisi Yozgat birincisi diğeri ise Yozgat ikincisi. Yozgat birincisi aynı zamanda Türkiye 41’incisi. Diğer öğrencimiz ise Yozgat ikincisi Türkiye 787’incisi. Tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum" dedi.

Çözüm Fen Lisesi olarak üniversite sınavında bireysel başarının yanında öğrencilerin kitlesel başarıda da emeklerinin karşılığını alacağını söyleyen Avan,"Çözüm Koleji 5 yıldır Yozgat’ta var. 4 yıldır ortaokulda sürekli Yozgat birincisi Çözüm Fen Lisesi’nden çıkıyor. Ama lisemizin ikinci yılında Yozgat birincisini ve ikincisini aynı zamanda Türkiye’de ilk 40’ta öğrenci çıkartmak büyük başarıdır. Bu başarı bu seneye has bir durum değil. Yatırımlarımızla, öğretmen kadromuzla, sistemimizle iyi bir yoldayız. İnşallah eğitimde Yozgat’ın hak ettiği seviyeyi Çözüm Koleji’yle, Çözüm Anadolu ve Fen Lisesiyle yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

Avan, ayrıca öğrencilerinin bireysel başarının yanında kitlesel başarıda da emeklerinin karşılığını alacaklarını belirterek açıklanan sınav sonuçlarına göre tıp fakültesi, hukuk, mimarlık ve mühendislik bölümlerine öğrencilerinin yerleşebileceğini söyledi.

YKS Türkiye 41’incisi ve Yozgat birincisi olan Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Yusuf Kol ise hedefinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü olduğunu söyleyerek mutluluğunu ifade etti. Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu da anlatan Kol, başta ailesi olmak üzere öğretmenlerine de teşekkür etti.

YKS Türkiye 787’incisi ve Yozgat ikincisi olan Fen Lisesi öğrencisi Yusuf İhsan Bağcılar ise hedefinin tıp fakültesi ya da mühendislik olduğunu belirterek başarısında emeği geçen ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.