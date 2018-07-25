Cumhuriyet Meydanı’nda YOBİS’in açılışını gerçekleştiren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, toplam 5 terminalden oluşan YOBİS’in 57 bisiklet ile vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyledi.

YOBİS’in yaklaşık iki yıldır üzerinde durdukları bir proje olduğunu söyleyen Başkan Arslan,"Netice itibariyle bugün halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Yozgat’ın mümkün olduğu kadar en elverişli bölgelerinde 5 tane terminal oluşturduk. Bu 5 terminalde 57 tane bisikletle Yozgatlı hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Üniversite yolundan başlayıp Kent Park’a kadar devam eden güzergah üzerinde Yozgat park, cumhuriyet alanı, terminal ve Kent Park olmak üzere 5 ayrı terminalde hizmet verecek. Bana göre son derece önemli bir proje. En azından spor içinde önemlidir. Ulaşım yükünün bir kısmını alması açısından da önemlidir" dedi.

Bisikleti modern şehrin gereklerinden birisi olarak gördüğünü belirten Başkan Arslan,"Gerçekten kent kimliği olan şehirler için mutlaka gerekli çalışmalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Son derece önemli bir çalışma.Bu bir başlangıçtır ve bu başlangıçla birlikte Yozgat’ta çok daha uzun bisiklet yolları oluşturmak istiyoruz. Bisikletin şehir içi ulaşımında çok daha fazla kullanılmasını amaçlıyoruz. Çünkü Yozgat gibi illerin hepsinde trafik sıkışıklığı var. Şehir merkezlerinde bu trafik sıkışıklığını gidermenin yollarından bir tanesi de bu. Yozgat’ımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 200’e yakın kişinin kayıt olduğunu söyleyen Arslan,"Şu anda kayıtlar başladı. Kent kartla entegre olarak bisikletler kullanılacak. Şu ana kadar 200’e yakın kişi kayıt oldu. Bu sayının giderek de artacağına inanıyorum. Binlerce kişinin bu sistemden yararlanacağını düşünüyorum. Ücret saati bir lira olacak. Vatandaşlar herhangi bir terminalden bisikleti alıp bir başka terminale bırakabilecekler" ifadelerine yer verdi.