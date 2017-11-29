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29 Kasım 2017 13:17

Yorgancılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyorlar

Yozgat’ta “Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler” projesi kapsamında Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Yozgat’ta 40 yıldır yorgancılık yapan Serpil ve Hanifi Özenç çiftini ziyaret etti.

Yorgancılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyorlar

29 Kasım 2017 13:17


Ziyarette gençlik merkezi liderlerine ve gönüllü gençlere yorgancılık mesleği hakkında bilgiler veren Serpil ve Hanifi Özenç çifti, eleman yetersizliği ve sentetik ürünlerden yapılan yorganların ucuz olması nedeniyle mesleğinin giderek yok olduğunu söylediler.


Evlenme çağına gelen genç kızların çeyizlerini süsleyen el yapımı yorgan ve yastıkların yerini artık sentetik malzemelerden, makineler tarafından üretilen ürünlerin aldığını söyleyen Hanifi Özenç, bu durumun yorgan ustalarını zor duruma düşürdüğünü belirtti.


1975’den günümüze kadar yorgancılık mesleğini icra ettiğini vurgulayan Özenç,"Genç kızlarımız evlenmeden önce çeyiz için aldıkları yorgan ve yastıkları elimizle dikiyorduk. İşlerimiz çok güzeldi. Düğün mevsimi geldiği zaman iş yerimiz dolup taşardı. Şimdi çırak bile bulamaz olduk. İnsanın ömrünün yarısı yatakta geçiyor. Yatak insan sağlığı ve rahatlığı için çok önemli. Biz elimizle organik yatak yorgan yapıyoruz. Bu mesleğin ayakta durması için aileler çocuklarına suni yatak yorgan yerine doğal pamuktan üretilen yorgan ve yastık almaları yönünde öncülük etmelidirler. Zaten fiyatlar da çok pahalı değil. Halkımız doğal ürüne dönmezse bu meslekte artık yok olmaya mahkum kalacaktır" dedi.




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