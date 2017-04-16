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16 Nisan 2017 22:22

Yozgat açık ara ‘evet’ dedi

Yozgat’ta sandıktan yüzde 74.

Yozgat açık ara ‘evet’ dedi

16 Nisan 2017 22:22

35 oranında ’evet’ oyu çıkmasının ardından halk sokağa dökülerek kutlama yaptı.


Anayasa değişikliği halk oylaması için 295 bin 051 seçmenin bin 228 sandıkta oy kullandığı Yozgat’ta, oy sayma işlemleri tamamlandı. Katılımın yüzde 83.43 olduğu Yozgat’ta halk oylamasında yüzde 74.35 ‘evet’, yüzde 25.65 ‘hayır’ oyu çıktı. Açılan sandıkta 178 bin 908 seçmen ‘evet’ oyu kullanırken, 61 bin 723 seçmen ise ‘hayır’ oyu kullandı. 3 bin 904 oy ise geçersiz sayıldı. Vatandaşlar bayrak ve meşaleler eşliğinde Lise Caddesi’nde konvoylar eşliğinde zafer turu atarak Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Vatandaşlar büyük coşku ile ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atarken havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.




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