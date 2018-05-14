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14 Mayıs 2018 13:18

Yozgat Belediyesi her gün 15 bin kişiye iftar verecek

Yozgat Belediyesi Ramazan ayında 15 bin kişiye iftar yemeği verecek.

Yozgat Belediyesi her gün 15 bin kişiye iftar verecek

14 Mayıs 2018 13:18


Cumhuriyet Meydanı’nda Ramazan ayında bu yıl herhangi bir etkinlik düzenlemeyeceklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ramazan ayını iftar, sohbet ve mukabele programları eşliğinde geçireceklerini belirtti.


Yozgat’ta şehrin belirli noktalarında iftar sofraları kurulacağını ifade eden Başkan Arslan, anlaştıkları bir düğün salonunda ihtiyaç sahipleri için 300 kişilik iftar yemeği vereceklerini anlattı. Cumhuriyet Meydanı ve Meydan Yeri Caddesi ile birlikte 8 mahalle olmak üzere 10 adet iftar sofrasında 15 bin kişiyle iftar yapacaklarını da vurgulayan Başkan Arslan, iftar programları öncesinde ise Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından tasavvuf müziği konseri verileceğini dile getirdi. Arslan, 30 gün boyunca ise belirlenen 5 konakta kadınlar için sohbet ve mukabele programlarının düzenleneceğini de ifade etti.


Başkan Arslan, hem E-88 Karayolunda hem de şehir içerisinde yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle bu yıl Lise Caddesi’nin trafiğe kapatılmayacağını da sözlerine ekledi.




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